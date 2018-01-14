"Новорічне перемир'я": бойовики обстріляли сили АТО з гранатометів

Сьогодні напруга вздовж лінії розмежування в зоні проведення АТО дещо ослабла.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, попри зменшення кількості та інтенсивності обстрілів, повного дотримання перемир’я з вини російсько-окупаційних угрупувань і надалі немає.

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На Луганському напрямку обстрілам із гранатометів піддалися позиції Збройних сил України у районі населених пунктів Луганське та Троїцьке.

Зазначається, що на Донецькому напрямку противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї у передмісті Авдіївки. Також, неподалік Кам’янки, українських оборонців обстрілював ворожий снайпер. В останньому випадку українські воїни були вимушені адекватно реагувати зі стрілецької зброї.

«На інших ділянках оборони порушень режиму тиші не зафіксовано. Загалом, від початку доби, уздовж лінії розмежування зафіксовано 4 обстріли позицій ЗСУ», - наголосили в штабі.

Як повідомляв УНІАН, бойовики обстріляли прикордонників перед КПВВ "Гнутово" із зенітних установок і гранатометів.