Один із обміняних бойовиків розповів, як терористи хотіли на нього "повісити" подвійне вбивство (відео)

У Мінську тривають переговори щодо нового етапу обміну полоненими, який може відбутись в лютому або березні поточного року. Перед обміном, що відбувся у грудні минулого року, журналісти поспілкувались з одним з обміняних бойовиків.

Андрій Засоба на прізвисько "Ілліч" - колишній шахтар. Стаж роботи – 22 роки. Мешканець Горлівки. Влітку 2014-го року він пішов воювати проти української армії, за його словами, від безвиході та безгрошів'я, передає ТСН.

Потрапив у мінометний розрахунок – третім номером. Восени 2017 року між бойовиками його підрозділу виникла сварка, яка закінчилась смертю двох з них. Втікаючи від конфліктної ситуації, "Ілліч" вийшов до українських позицій.

"Нам сказали закритися та не виходити зі спального приміщення. За звуком я визначив, як послідувало два удари прикладом автомата. Старшого вони "завалили" і вирішили обирати собі нового командира, бо той їм не подобався", - розповів він.

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За його словами, вночі терористи нікуди не випускали, не давали ні спілкуватись, ні зателефонувати, нічого. На ранок, коли "Ілліч" звідти вийшов, йому сказали налити собі чаю і думати, що робити.

Я їм – а що трапилось? Вони – твій чобіт вже під кріслом лежить, бив його ти, ти тут замішаний. Я спитав де "Пожежник", сказали – можеш не шукати, його вже немає. Вони обрали собі старшого, вирішили висунути умови, виставити оборону і вимагати зміни влади у взводі. Кажуть – в тебе часу залишилось мало, бо вже ранок. Аж до того, що й нас всіх завалять, бо "одним менше, одним більше", - згадав те, що сталося, Засоба.

"Я вийшов, хотів "туди" зателефонувати, але не вийшло. І так вийшов до українського блокпосту. Вочевидь, там не чай був, чай з чимось мабуть. Трохи почало дах зносити. Десь глибоко я розумів, що йду не туди, але йшов все одно. І прийшов, побачив по формі, автоматах, куди прийшов. Кажу – кличте старшого. Ні супротиву, ні обіймів – нічого не було", - додав він.

Чоловік розповів, що коли він пішов, його не зупиняли. Тільки телефоном сказали, якщо зараз не повернеться, вб'ють і все.

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