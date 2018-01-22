Військові в зоні АТО вимушені боротися не лише з бойовиками, а й з контрабандистами (відео)

У зоні АТО ворог двічі порушував тишу. Під мінометними обстрілами побували позиції ЗСУ на Світлодарській дузі та в районі Луганська.

У той час, коли штаб АТО повідомляє про зменшення кількості обстрілів і відсутність втрат на Луганщині, нашим військовим нині доводиться протистояти і ворожим диверсантам, і заробітчанам-контрабандистам.

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Як ідеться в сюжеті ТСН, у селищі Лобачеве після перекриття переправ через річку на окуповану територію місцеві задіюють усю свою флотилію.

Тим часом вода підмерзає і ходаків з того боку фронту більшає.

Контрабандний трафік на цій ділянці фронту знизився. Це відразу відобразилося на товарах у місцевому магазині - продуктів "мейд ін Росія" поменшало у рази.

Місцеві, які досі люблять "русский мир" і чекають на його повернення, розгорнули інформаційну війну проти вояків, які перекрили контрабанду. Селом поповзли чутки, що наші солдати ніби-то беруть з човнарів товари та хабар.

За примарною тишею у цьому районі ховаються численні ворожі ДРГ, снайпери бойовиків, замасковані під місцеве населення.