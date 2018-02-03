У звільненій українськими військовими Катеринівці жив терорист "Дохлий"

21:50, 03 лютого 2018
Війна
2674 0
Ілюстрація REUTERS

Читайте такожУкраїнські військові взяли під контроль селище Катеринівка на Луганщині - волонтерПро це у своєму Facebook повідомив кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко.

"В одному з будинків жив командир бойовиків. Позивний "Дохлий". Чи живий зараз "Дохлий", достеменно невідомо. Посвідчення знайшли військові", - написав він.

Facebook/Андрій Цаплієнко

Нагадаємо, про звільнення Катеринівки, яка раніше належала до "сірої зони", стало відомо напередодні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #звільнили катеринцвку#катеринівці посвідчення бойовика