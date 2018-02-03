У звільненій українськими військовими Катеринівці жив терорист "Дохлий"
21:50, 03 лютого 2018Війна
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Його посвідчення знайшли військові. Проте в даний час не відомо, чи живий він зараз.
Ілюстрація REUTERS
У звільненій українськими військовими Катеринівці Луганської області жив командир бойовиків, які контролюють Первомайськ.
Читайте такожУкраїнські військові взяли під контроль селище Катеринівка на Луганщині - волонтерПро це у своєму Facebook повідомив кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко.
"В одному з будинків жив командир бойовиків. Позивний "Дохлий". Чи живий зараз "Дохлий", достеменно невідомо. Посвідчення знайшли військові", - написав він.
Facebook/Андрій Цаплієнко
Нагадаємо, про звільнення Катеринівки, яка раніше належала до "сірої зони", стало відомо напередодні.
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