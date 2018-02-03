У звільненій українськими військовими Катеринівці жив терорист "Дохлий"

Його посвідчення знайшли військові. Проте в даний час не відомо, чи живий він зараз.

У звільненій українськими військовими Катеринівці Луганської області жив командир бойовиків, які контролюють Первомайськ. Читайте такожУкраїнські військові взяли під контроль селище Катеринівка на Луганщині - волонтерПро це у своєму Facebook повідомив кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко. "В одному з будинків жив командир бойовиків. Позивний "Дохлий". Чи живий зараз "Дохлий", достеменно невідомо. Посвідчення знайшли військові", - написав він. Нагадаємо, про звільнення Катеринівки, яка раніше належала до "сірої зони", стало відомо напередодні.

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