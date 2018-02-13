На виведення російського озброєння з Донбасу необхідно буде багато часу – Тука

На думку Георгія Туки, необхідно вже зараз починати розмірковувати над тим, яким чином російське озброєння буде виведене зі східних областей України.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука вважає, що на виведення російського озброєння з тимчасово окупованих територій Донбасу необхідно буде багато часу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Тука сказав у Києві на засіданні круглого столу на тему: «Миротворча місія ООН – можливості та ризики для безпечного миру».

За його словами, не є таємницею, що Російська Федерація за час окупації Донбасу завезла у регіон величезну кількість озброєння, і його вивезення після закінчення війни «триватиме не місяць і не два».

"Але разом з тим постає два питання. В мене немає сумнівів, що Російська Федерація не буде бажати залишити свою зброю на території України після введення миротворчої місії. Питання перше: на яких юридичних підставах Росія буде вивозити це озброєння на територію Російської Федерації? Адже "их там нет". Якщо вони там є, тоді ця зброя, знайдена шахтарями, як казав Путін, у шахтах, має залишитись нам, бо це наша зброя.

Це питання досить контраверсійне, і його вже треба починати хоча б розмірковувати, і шукати шляхи виходу з цієї ситуації", - сказав Тука.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2017 р. міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у складі 1-го та 2-го армійських корпусів збройних сил РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області перебувають 35,5 тисяч осіб.

Ці угруповання мають 478 танків, 848 бронемашин, до 208 систем залпового вогню, до 750 мінометів, три протитанкові засоби.