Координатор ОБСЄ таємно зустрівся з радником Путіна - Геращенко

Вона розповіла, що представник ОБСЄ Тоні Фріш не повідомив про свою зустріч з помічником президента РФ Владиславом Сурковим.

Представник України у гуманітарній підгрупі ТКГ у Мінську, перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко закликає представників Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), які представляють організацію у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі, дотримуватись неупередженого підходу щодо ведення переговорів.

Про це Геращенко написала у соціальній мережі Facebook.

Вона заявила, що українські представники сьогодні у Мінську "висловили нерозуміння тим дивним фактом, що координатор ОБСЄ Тоні Фріш, як з’ясувалося, у Москві мав зустріч з радником президента Путіна Владиславом Сурковим і не поінформував групу і ТКГ ані про сам факт зустрічі, ані про її результати".

"А перед цим він категорично відмовився відвідати в старобельському СІЗО російського "потіряшку" Агєєва, мовляв, це були б політичні відвідини", - додала Геращенко.

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"Ми наполягаємо на неупередженому і незалежному підході координаторів до їх роботи, неприпустимості кулуарщини і вирішенні всіх питань в тристоронньому, а не двосторонньому форматі: Україна- РФ- ОБСЄ", - наголосила Геращенко.

Також, вона повідомила, ключовою темою, яку жорстко порушив представник України у ТКГ Леонід Кучма, була безпека й неприпустимість збройних провокацій.

"Він заявив про неприйнятність фактів провокацій як з боку ОРДЛО , контрольованих РФ, так і самої Росії, як приклад навів факт провокаційної стрілянини в бік України зі сторони населеного пункту Ушаковка зі строни РФ. Українська сторона наголосила, що в третю річницю підписання мінських угод невиконаними залишаються ключові блоки: безпековий і гуманітарний, й ми вимагаємо припинення обстрілів, негайного звільнення заручників і політв‘язнів, створення групи по кордону і зон безпеки на україно-російському кордоні, доступу туди ОБСЄ на постійній основі", - заявила Геращенко.

Також вона висловила переконання, що "попри всі штучні перепони, ми продовжуємо працювати над питанням звільнення заручників".