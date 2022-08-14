Він зазначив, що обстріл було здійснено з передмістя.

Російські загарбники обстріляли місто Енергодар Запорізької області поблизу ЗАЕС. Унаслідок обстрілу є постраждалі серед цивільного населення.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Дмитро Орлов.

Внаслідок обстрілу Енергодара, який було здійснено сьогодні з передмістя – району яхт-клубу (СОТ "Волна"), в першому мікрорайоні є постраждалі серед цивільного населення – наголосив він.

Нагадаємо, раніше Влада Енергодара закликала містян бути обережними та обмежити перебування на вулицях міста. За свідченнями місцевих, з району паркової зони в бік Запорізької АЕС та промислової території знову ведуться обстріли.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня російські загарбники обстріляли промисловий майданчик Запорізької атомної електростанції, ворог потрапив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС - Запорізької теплової електростанції.

Пізніше стало відомо про обстріли житлових кварталів Енергодара (місто залишилося без води і світла) та про новий удар по території біля АЕС. В "Енергоатомі" попередили про серйозну загрозу витоку водню і розпилення радіоактивних речовин.

За словами інженера станції, дії окупантів на ЗАЕС можуть призвести до ядерної катастрофи, оскільки у разі знеструмлення станції охолоджувальна система може вимкнутися.

Вас також можуть зацікавити новини: