Російські окупанти зранку знову почали гатити по прикордонню Сумської області з мінометів та артилерії.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі.
За його словами, ніч в області минула тихо. Проте зранку почалися обстріли.
"Зранку росіяни почали гатити по Шосткинському району: з опів на дев'яту - з мінометів та артилерії. Під ворожим вогнем опинилися природоохоронні території", - зазначив голова ОВА.
Живицький пообіцяв згодом повідомити подробиці.
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