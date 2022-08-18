Найближчі тижні і місяці стануть перевіркою політичного та економічного авторитету Європи.

Шість великих країн Євросоюзу вперше з лютого - початку повномасштабного вторгнення РФ - не дали Україні нових військових зобов'язань, що може бути сигналом до скорочення військової допомоги.

Про це пише Politico з посиланням на дані Кільського Інституту світової економіки (IfW).

На думку аналітиків, такі країни, як Франція і Німеччина не справляються з наданням допомоги, і поставки зброї "можуть слабшати якраз в той момент, коли Київ починає вирішальний контрнаступ".

Глава групи організації, що відстежує підтримку Україні, Крістоф Требеш заявив, що з кінця квітня європейські зобов'язання з військової допомоги Україні мають тенденцію до зниження.

"Попри те, що війна ввійшла у критичну фазу, нові ініціативи з надання допомоги вичерпалися", - сказав він.

За його словами, на зустрічі західних союзників минулого тижня в Копенгагені заявлена сума нових зобов'язань на 1,5 млрд євро "мізерна" у порівнянні з попередніми показниками.

Требеш зазначив, що європейські країни повинні розглядати війну в Україні як більш схожу з пандемією коронавірусу, коли Захід направив мільярди доларів на заходи екстреного фінансування.

Требеш вказав на фонд відновлення після пандемії ЄС, який охоплює приблизно 800 мільярдів євро у вигляді позик і грантів. Загальна європейська допомога Україні поки становить лише малу частину цієї суми.

"Я б сказав, що це напрочуд мало, враховуючи, що поставлено на мапу", - сказав він.

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс сказав Politico, що такі країни, як Франція і Німеччина, повинні зробити більше для боротьби України з Росією: "Якщо ми хочемо, щоб війна закінчилася якомога швидше, вони повинні запитати себе, чи достатньо вони роблять?"

Пабрікс закликав європейські країни пропорційно жертвувати на рівні, аналогічному кільком країнам Центральної Європи, особливо вказавши на Польщу, Словаччину і Чеську Республіку.

Своєю чергою, колишній міністр оборони Естонії Ріхо Террас, нині член Європарламенту, сказав, що Європі потрібно "прокинутися", стверджуючи, що до перемоги над Росією не буде миру: "Щодня гинуть сотні людей, не тільки солдати, але жінки і діти".

Європейський оборонний аналітик з Vrije Universiteit Brussel Даніель Фіотт стверджує, що найближчі тижні і місяці стануть перевіркою політичного та економічного авторитету Європи.

"Ми повинні сподіватися, що європейські виробники озброєнь зможуть задовольнити зростаючий попит, але також ми повинні сподіватися, що уряди не будуть перешкоджати поставкам, коли військова техніка стане доступною", — сказав він.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія як і раніше зосередилася на захопленні Донбасу. Після безуспішних наступів російські війська були змушені відійти на цілій низці напрямків.

Ворог відійшов у напрямку Миколаївка - Виїмка, на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ЗС РФ перейшли до оборони.

Разом з тим окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по Україні. Вночі та вранці під удар противника потрапив Харків. Зараз кількість поранених в результаті ранкової атаки зросла до 18 осіб.

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