Сам загарбник розповів, що нещодавно отримав гуманітарну допомогу, але кількістю продуктів незадоволений.

Російський окупант обговорив з рідними продовольчу кризу у Росії після введення нищівних санкцій за розв'язання війни в Україні.

Розмову вдалося перехопити.

Нещодавно загарбники отримали гуманітарну допомогу, але підрозділу окупанта дісталося лише два ящики печива. Однак жінку по той бік слухавки, ймовірно матір, не дуже хвилює харчування загарбника. Натомість вона скаржиться на відсутність цукру у магазинах.

Росіянка: А в нас в магазинах зник цукор.

Окупант: Взагалі?

Росіянка: Взагалі. В жодному з цих мережевих магазинах, ні в "П'ятірці", ні в "Магніті", ніде нема, крім ось таких як наші, ось тут цукор по 170 рублів (понад 48 грн) за кілограм.

Окупант: Очманіти!

Крім того, родичі розповіли окупанту, що курс долара постійно стрибає. Наразі спостерігається тенденція до зниження, але росіяни розуміють нестабільність ситуації.

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