Росія зосередила всі зусилля на захопленні Донбасу.

Терорист Ігор Гіркін визнав великі втрати окупантів у боях з українською армією.

Про це він розповів у своєму постійному блозі.

"Втрати, як на великій серйозній війні... Афганістан вже давно відпочиває. Принаймні, за темпами зазнання втрат вже давно відпочиває. З самого початку", - розповів бойовик.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля на захопленні Донбасу. Зараз тривають запеклі бої за Сєвєродонецьк. Вчора, 21 червня, російські війська окупували ряд довколишніх сіл.

На думку аналітиків з американського Інституту вивчення війни, найближчого тижня РФ спробує атакувати Лисичанськ. Як зазначає, своєю чергою, Генштаб окупанти вже наближаються до міста, територія під вогнем.

Крім того, росіяни намагаються відновити наступ на Слов'янськ.

Агресії Путіна допомагає і Білорусь. Українські військові помітили ведення силами Республіки розвідки на кордоні з нашою країною.

Якщо президент Росії "дотисне" Лукашенка вступити у війну проти української держави, то білоруська армія може сформувати ударне угруповання і почати активні бойові дії протягом місяця, говорили раніше експерти.

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