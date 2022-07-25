Є шанс, що українські льотчики почнуть опановувати сучасну генерацію літаків, зазначив міністр оборони.

Для того, щоб американські винищувачі F-16 змогли працювати в Україні, потрібно буде "дещо зробити з аеродромами" нашої країни.

Українська сторона буде здатна приймати винищувачі такого класу, розповів очільник Міноборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону.

За його словами, є шанс, що наші льотчики почнуть опановувати сучасну генерацію повітряних суден.

"...А які це будуть літаки... Всі мріють про F-16, я б теж про них мріяв, але треба буде дещо зробити з аеродромами. Тому я думаю, що ми будемо здатні приймати й літаки такого класу", - сказав міністр.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого без оголошення війни вдерлися в Україну. Вороги також запускали по нашій території різні ракети, було багато жертв. Тільки в одному Маріуполі через окупантів загинули понад 20 тисяч осіб.

Київ попросив союзників допомогти закрити українське небо, зокрема, надати винищувачі.

У травні ЗМІ дізналися, що Польща передала українській стороні майже всі запчастини та боєкомплект для радянських винищувачів МіГ-29.

У липні начальник штабу Військово-повітряних сил США генерал Чарльз Браун повідомив, що Штати та їхні союзники почали вивчати можливість навчання пілотів з України, щоб потенційно допомогти українській державі створити оновлені ВПС.

Наприкінці липня Браун заявив, що в Україну могли б вирушити, в тому числі американські, французькі чи шведські винищувачі.

Вас також можуть зацікавити новини: