Він попередив, що майбутня підготовка українських льотчиків – це складне питання, яке потребує врахування багатьох факторів.

США і союзники почали вивчати можливість навчання українських пілотів, щоб потенційно допомогти Україні створити оновлені Військово-повітряні сили.

Про це у коментарі Reuters сказав начальник штабу ВПС США генерал Чарльз Браун.

Американський військовий зазначив, що дискусії в армії США та їхніх союзників тривають і йдеться про довгостроковий план щодо того, як побудувати повітряні сили, які знадобляться Україні в майбутньому.

Коментарі Брауна прозвучали через кілька днів після того, як законодавці в Палаті представників підтримали рішення, яке дозволить виділити $100 млн на опанування українських пілотів і техніків бойових літаків США.

При цьому Браун відмовився говорити про терміни або про те, які типи західних літаків найкраще підходять Україні.

Але він підкреслив, що майбутня підготовка українських льотчиків – це складне питання, яке потребує врахування воєнного стану та можливості Києва виводити пілотів з бойових дій для проходження тривалого навчання.

Відповідаючи на запитання, скільки часу може знадобитися для українського пілота, щоб перейти на американські винищувачі, Браун зазначив, що американський пілот може навчатися на новому типі літака 2-4 місяці.

"Перехід від радянської системи буде трохи важчим", - сказав він.

Браун сказав, що в цьому питання Україна може звернутися до країн-членів НАТО, які мають досвід переходу від авіації радянських часів до західних систем.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня військовий експерт Олег Жданов Наразі немає черги з країн, охочих надати Україні винищувачі F-15, F-16 чи аналогічні, хоча перспектива отримання цих літаків є.

Вас також можуть зацікавити новини: