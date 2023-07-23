Йдеться про курортну зону вздовж Азовського моря на тимчасово окупованих територіях України. За радянські умови без туалетів та душу громадяни РФ віддають непропорційно великі гроші.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав "курники", за які росіяни готові віддавати 500 рублів (250 грн) плюс заради відпочинку на Азовському морі на тимчасово окупованих територіях України.

Він зазначив, що така базова ціна пропонується за місця з радянськими умовами проживання: де замість туалету - вигрібна яма, а замість душу - бочка. Зате, такі "курники" знаходяться за 15 хв від моря, вказав Андрющенко в Telegram.

Також він зазначив, що 2/3 курортної зони від пляжів Ялти до середини Урзуфу (включаючи Юр'ївку), а також значна частина Білої Коси - віддані під розміщення сил РФ. Тому пляжі "напхані" туристами, серед яких значна маса - громадяни РФ.

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"Тому напхніть людей на пляжах пояснюється не просто навалою, але перенавантаженням на окремий взяту ділянку пляжу. Задорого. І так. Основна маса - росіяни. Дуже охоче їдуть в такі курники. Чомусь. Може, для них це "умови"?", - вказав Андрющенко.

З'ясувалася країна-фаворит пляжного відпочинку росіян у ЄС

Нагадаємо, у червні SchengenVisaInfo.com повідомило, що лідером серед морських країн ЄС, куди охоче їдуть відпочивати росіяни у відпуск, стала Іспанія. Попри загальний "антиросійський" тренд у Європі, Іспанія активно видає громадянам РФ туристичні візи.

Зазначалося, що у 2022 році іспанська влада видала щонайменше чверть віз серед загального переліку документів, які схвалили країни Шенгенської зони для росіян. Серед 603 тисяч 955 виданих шенгенських віз 154 тисячі 450 документи видала саме Іспанія.

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