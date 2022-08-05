За словами Арестовича, такими оцінками організація намагається "годувати людожера дітьми", аби той не сильно ображався.

Радник глави офісу президента Олексій Арестович прокоментував скандальний звіт Amnesty International, в якому Україну звинуватили в розміщенні військових баз в лікарнях і школах. Він порадив згорнути такий звіт "в трубочку".

Своєю реакцією на заяву правозахисної організації Арестович поділився під час прямого ефіру з Марком Фейгіним.

За словами радника глави ОП, спецслужби РФ можуть керувати поведінкою деяких міжнародних організацій. В результаті такого "керівництва" виходять звіти і скандальні заяви, які країна-агресор може використовувати для своєї пропаганди. Ці звіти насправді дуже важливі, зазначив Арестович, тому що вони впливають на міжнародну архітектуру безпеки.

Говорячи про скандальну заяву організації Amnesty International, радник глави ОП порадив не вірити подібним заявам. Мало того, Арестович навіть розповів, що саме варто зробити зі звітом про те, що Україна нібито розміщує військові бази в лікарнях і школах, "порушуючи закони війни і наражаючи на небезпеку життя людей".

"Ці оцінки можете згорнути в трубочку. Це люди, які пропонують годувати людожера дітьми, щоб людожер не сильно образився. Ідіть на ..., простими словами я можу сказати", - заявив радник глави ОП.

Скандальний звіт Amnesty International: що відомо

4 серпня 2022 року стало відомо про те, що Amnesty International опублікувала матеріал, в якому повідомила, що Україна нібито розміщує військові бази в лікарнях і школах, чим наражає на небезпеку життя людей. В організації заявили, що "це порушує закони війни, але жодним чином не виправдовує невибіркові атаки Росії".

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву Amnesty International. Він повідомив, що будь-які заяви про порушення з боку української армії носять характер інформаційної операції з дискредитації Збройних сил України та підриву поставок озброєння з боку західних партнерів.

У Міноборони також відповіли на доповідь Amnesty International про бази ЗСУ в лікарнях і школах. Маляр зазначила, що "поки ми будемо чекати російського ворога в полі, як дехто нам радить, росіяни займуть всі наші будинки".

Резніков не менш жорстко відреагував на скандальну заяву Amnesty International. Після цього генсек Amnesty International звинуватила "українських ботів" в хейті скандального звіту про ВСУ. А президент Зеленський зазначив, що кожен, хто амністує РФ, не може не усвідомлювати, що цим допомагає терористам.