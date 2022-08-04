Вдень Amnesty International випустила звіт про розміщення вогневих позицій ЗСУ безпосередньо поблизу житлових кварталів.

Генсек Amnesty International Агнесс Калламар відреагувала на критику опублікованої раніше доповіді, в якій правозахисники звинувачували ЗСУ в нібито розміщенні позицій в школах і лікарнях.

Про це йдеться в її Twitter.

Вдень Amnesty International випустила доповідь про розміщення вогневих позицій ЗСУ безпосередньо поблизу житлових кварталів. Правозахисники посилалися на неназваних жителів Донецької, Миколаївської та Харківської областей, нібито постраждалих від російських ударів в результаті сусідства українських військових.

Примітно, самі автори матеріалу називають війну" конфліктом", російські атаки згадуються побічно.

У тексті Amnesty International також радить військовим розміщуватися в полях, а не біля будинків цивільних для відбиття ворожих атак.

Заява була гостро прийнята українським суспільством. В ОП, наприклад, побачили у звіті інформаційну атаку Росії з метою зірвати Україні поставки озброєння.

У Міноборони правозахисникам нагадали, що Україна веде оборонну війну і займається зміцненням міст у разі наступу військ ворога.

У свою чергу, Калламар вважає, що за хвилею критики публікації стоять російські та українські боти, які бажають війни.

"Українські та російські боти і тролі в соцмережах. Сьогодні всі вони атакують розслідування. Це називається військовою пропагандою, дезінформацією. Це не вплине на нашу неупередженість і не змінить фактів", - написала вона.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередились на захопленні Донбасу. Просування противника відбувається дуже повільно. Як повідомляв Генштаб уранці, ворог отримав відсіч українських захисників на переважній більшості напрямків.

ЗСУ відбили в окупантів два населені пункти на Слов'янському напрямку та покращили своє тактичне становище.

Водночас, за словами полковника СБУ Романа Костенка, ситуація на фронті складна. Росіяни готуються до наступів на багатьох напрямках та підтягують сили на південь, плацдарм на правому березі Дніпра для них дуже небезпечний.

Імовірно, Росія намагатиметься наступати у бік Миколаєва та Одеси, щоб забрати більше півдня та розірвати свою залежність від української артилерії.

Тим часом на білорусько-українському кордоні спецпризначенці Лукашенка проходять перевірку бойової готовності.

За весь час повномасштабної війни українські захисники ліквідували вже 41 500 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: