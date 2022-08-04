Він наголошує, що немає і навіть гіпотетично не може бути жодної умови, за якої будь-який російський удар по Україні стає виправданим.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що кожен, хто амністує Росію і штучно створює інформаційний контекст, що якісь удари терористів є нібито виправданими або нібито зрозумілими, не може не усвідомлювати, що цим допомагає терористам.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

Говорячи про удар окупантів по Торецьку, глава держави зауважив: "Щодо цього і тисяч інших злочинів російських терористів ми не бачимо чітких і вчасних звітів від деяких міжнародних організацій. Ми побачили сьогодні зовсім інший звіт від Amnesty International, який, на жаль, пробує амністувати державу-терориста і перекласти відповідальність з агресора на жертву".

Зеленський наголосив, що немає і навіть гіпотетично не може бути жодної умови, за якої будь-який російський удар по Україні стає виправданим.

"Агресія проти нашої держави є нічим не спровокованою, загарбницькою і відверто терористичною. І якщо хтось робить звіт, у якому жертва і агресор нібито в чомусь однакові, якщо аналізуються якісь дані про жертву, а що робив агресор у цей час - ігнорується, то з цим не можна миритися", - підкреслив він.

Глава держави зазначив, що майже 200 одних лише релігійних споруд - храмів і молитовних будинків різних конфесій - пошкоджено або зруйновано російськими ударами.

"Майже 900 медичних закладів. Більше 2 тисяч 200 освітніх закладів. Десятки університетів, сотні шкіл і дитячих садочків. Окупанти неодноразово свідомо били з артилерії та мінометів по чергах людей по воду, по евакуаційних автобусах. Неодноразово били по зупинках громадського транспорту. Російська армія не зупинилася перед ударами навіть по меморіалах жертвам Голокосту, по кладовищах. По табору з військовополоненими в Оленівці. І звітів про це чомусь немає", - сказав Зеленський.

Він назвав це "аморальною вибірковістю".

"Кожен, хто амністує Росію і хто штучно створює такий інформаційний контекст, що якісь удари терористів є нібито виправданими або нібито зрозумілими, не може не усвідомлювати, що цим допомагає терористам. А якщо такі маніпулятивні звіти, то і відповідальність за загибель людей розділяєте з ними", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала матеріал, в якому повідомила, що Україна нібито розміщує військові бази в лікарнях і школах, чим наражає на небезпеку життя людей. В організації заявили, що "це порушує закони війни, але жодним чином не виправдовує невибіркові атаки Росії".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну правозахисну організацію Amnesty International не створювати фальшиву реальність, а говорити правду про злочини окупаційної армії Російської Федерації в Україні.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що будь-які заяви про порушення з боку української армії носять характер інформаційної операції для дискредитації ЗСУ і підриву поставок озброєння з боку західних партнерів.

Вас також можуть зацікавити новини: