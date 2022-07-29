Там буде лиха бійка в стилі громадянської війни 18-20 років, вважає радник глави ОПУ.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Росія готується йти в наступ на півдні України.

Про це йшлося в ефірі "Фейгін Live".

"Донбас осиротів. Кадрові російські військові йдуть з Донбасу на південь, херсонсько-запорізький напрямок", - сказав він і додав, що там залишаються сили так званих "ДНР" і "ЛНР".

За словами Арестовича, російські війська можуть піти в наступ на півдні з "натяком забігу на Миколаїв" на початку-середині серпня.

"Вони з північного сходу України переміщаються на південь, угруповання військ основне. ... Думаю, що вони будуть готові до наступу десь до 5-6 серпня. Може, трохи раніше, може, трохи пізніше. Підуть вперед, ми будемо бити. Там буде лиха бійка в стилі громадянської війни 18-20 років. Війна з елементами маневрів степом повинна бути", - сказав він.

За його словами, просто оборону російське командування вважає невигідною.

"Знову полетять тачанки степом, козацький драйв відродиться, дух Махна повернеться, і ми їм навішаємо", - упевнений Арестович.

Як писав УНІАН, раніше військовий експерт Сергій Кузан заявив, що російські війська намагаються зібрати останні дієздатні сили, щоб перехопити ініціативу на півдні України.

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