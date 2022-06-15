Олексій Арестович не вважає ці поставки адекватними потребам і запиту України.

Радник глави ОП Олексій Арестович прокоментував рішення США виділити Україні ще 18 гаубиць M777.

Про це він заявив під час розмови з Марком Фейгіним.

На його думку, цього вистачає, щоб зробити дуже неприємно російським військам, але потрібно більше.

"Багато це чи мало? Ну, щоб зробити дуже неприємно російським військам, в принципі, вистачає. Це дозволить вигравати контрбатарейну стрільбу і виносити тили російського угруповання на одному-двох напрямках на 1300 кілометровому фронті. Навіть три машини, поставлені в ряд, - це великі неприємності для наступаючих, або тих, що обороняються", - якщо ми підемо в наступ", - сказав він.

Водночас Арестович не вважає ці поставки адекватними потребам і запиту України: "Реально нам потрібно рази в 2-3 більше, хоча б в два. Може бути, ще дадуть".

Як повідомляв УНІАН, Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін розповів, що передбачає новий пакет допомоги Україні на 1 млрд доларів. За його словами, цей пакет включатиме керовані снаряди для реактивних систем залпового вогню. Крім того, в пакет допомоги увійде 18 гаубиць M777 і 18 тактичних транспортних засобів для буксирування цих гаубиць, а також 36 тисяч снарядів з калібром 155 мм.

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