Радник глави ОП попередив, що всіх російських окупантів буде поступово знищено.

Україна в разі окупації путінською армією всієї території Донбасу буде воювати за нього до кінця, що спричинить величезні людські жертви й втрати для економіки.

Таку думку висловив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну.

За його словами, з варіантом захоплення Донбасу не змириться ні український народ, ні армія, ні президент.

"Мирний договір на цих умовах не буде підписаний, триватиме війна. Тільки війна на тих умовах, що нам йде озброєння, а Росії брати його нізвідки. І ця перевага дуже довга, ми її реалізовуватимемо. Поступово, повільно витягати на себе. Це буде дуже багато крові з нашого боку, додаткових зусиль, грандіозні проблеми для економіки... І ми поступово, по міліметру, з кров'ю і зубами, що кришаться, будемо витягати цю перевагу, будемо знищувати, знищувати і знищувати. Поки не знищимо всіх, хто прийшов на цю землю", - спрогнозував він.

Раніше Арестович пояснював, якою може бути ціна силового повернення Криму і Донбасу. За його словами, в першу чергу - це втрата десятки тисяч українських військових.

Напередодні глава Луганської ОВА Сергій Гайдай нагадав, що окупанти намагаються вийти на адміністративні кордони двох східних областей. Луганщині Гайдай прогнозує "маріупольський" сценарій.

Нещодавно генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун спрогнозував, що нова фаза російського вторгнення може початися вже на цьому тижні.