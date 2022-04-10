За словами радника президента, це може коштувати нам загалом життя 15 тисяч військових.

Олексій Арестович, військовий експерт та радник глави Офісу Президента, пояснив, якою може бути ціна силового повернення Криму та Донбасу. В першу чергу – це втрата десятки тисяч українських військових.

Про це він розповів в ефірі "Лучшее радио Израиля".

Арестович попередив, що таким шляхом ми можемо відразу втратити 10-15 тисяч наших бійців.

Інший момент – на сьогодні це технічно нерішуче завдання. Для відвоювання цих територій потрібна більша кількість танків, авіації, далекобійної артилерії.

Зеленський теж говорив про високу ціну

Раніше цього тижня президент Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам пояснював, яку ціну може заплатити Україна за повернення тимчасово окупованих Росією районів Донбасу. Це коштуватиме втрати найпотужніших воїнів з ООС.

"Це буде відразу 40-50 тис. наших. Відразу. Якщо ми без тактики, без стратегії, без нічого сказали "вперед". Так не буде... Це може коштувати нам в цілому сотні тисяч людей", – зазначив Зеленський.

Напередодні Олексій Арестович анонсував два тижні важких боїв на Донбасі, які визначать долю наступної фази війни. Ба більше, окупанти активізували зусилля в напрямку Запоріжжя та Херсона.

Водночас міський голова Києва Віталій Кличко не виключає, що окупанти можуть спробувати знову "захопити Київ за два дні". Мер столиці підкреслив, що треба і далі бути готовими до оборони.

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