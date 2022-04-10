Олексій Арестович, військовий експерт та радник глави Офісу Президента, пояснив, якою може бути ціна силового повернення Криму та Донбасу. В першу чергу – це втрата десятки тисяч українських військових.
Про це він розповів в ефірі "Лучшее радио Израиля".
Арестович попередив, що таким шляхом ми можемо відразу втратити 10-15 тисяч наших бійців.
Інший момент – на сьогодні це технічно нерішуче завдання. Для відвоювання цих територій потрібна більша кількість танків, авіації, далекобійної артилерії.
Зеленський теж говорив про високу ціну
Раніше цього тижня президент Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам пояснював, яку ціну може заплатити Україна за повернення тимчасово окупованих Росією районів Донбасу. Це коштуватиме втрати найпотужніших воїнів з ООС.
"Це буде відразу 40-50 тис. наших. Відразу. Якщо ми без тактики, без стратегії, без нічого сказали "вперед". Так не буде... Це може коштувати нам в цілому сотні тисяч людей", – зазначив Зеленський.
Напередодні Олексій Арестович анонсував два тижні важких боїв на Донбасі, які визначать долю наступної фази війни. Ба більше, окупанти активізували зусилля в напрямку Запоріжжя та Херсона.
Водночас міський голова Києва Віталій Кличко не виключає, що окупанти можуть спробувати знову "захопити Київ за два дні". Мер столиці підкреслив, що треба і далі бути готовими до оборони.