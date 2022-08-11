Російські війська мали бути готовими до нападу на Україну вже наприкінці грудня 2021 року, проте не встигли.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович зізнався, що станом на кінець жовтня 2021 року на 100% знав, що Росія влаштує повномасштабне вторгнення до України.

Про це Арестович розповів в інтерв’ю журналістові Дмитрові Гордону.

"Кінець жовтня. Я 100% знав, що нападуть. Уже був відомий перший строк готовності. Це було 26 грудня. Вони мали бути готовими на католицьке Різдво. Але вони не встигли через російську недбалість. Другою датою було 12 січня. Не встигли", – повідомив радник керівника ОП.

Він додав, що наступна дата готовності РФ до нападу була 16 лютого і у ворожої армії було тоді два плани.

"Вони цілий місяць дали на підготовку, вирішили посилити. Тоді Росгвардію почали перекидати інтенсивно. До цього її не було. У них було два плани. Перший: вважали, що армія зараз зайде, за місяць розгром чи трохи менше. А Росгвардія потім приїде. Вони накинули її, сюди привезли на кордон. 16-го не встигли. А китайці заборонили. 12 лютого Олімпіада розпочалася. Китайці сказали "ні" – "не псуйте Олімпіади", так", – розповів Арестович.

Він продовжив, що 20 лютого було закриття Зимової олімпіади 2022 року в Пекіні, тож російські війська планували напасти на Україну 22 лютого.

"Але 23 лютого як би (День захисника вітчизни у Росії – ред.). Вони його відсвяткували – 24-го зранку нападають", – сказав радник голови президентського офісу.

Він додав – про те, що РФ нападе о 5:00 24 лютого, "залізно" знав "днів за три вже точно".

Раніше заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що РФ може спробувати захопити нові території в разі успіху на Донбасі і півдні.

За словами президента України Володимира Зеленського, станом на початок червня Росія окупувала близько 20% території України.

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