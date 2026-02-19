СБУ влаштувала 'бавовну' на нафтобазі 'Великолукська' в Росії, - джерела (відео)

На об'єкті зберігалися дизельне пальне, бензин та інші нафтопродукти.

Цієї ночі безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно вразили нафтобазу "Великолукська" у Псковській області за майже 500 км від державного кордону України.

Як повідомили джерела УНІАН у спецслужбі, місцеві телеграм-канали пишуть, що на нафтобазі пролунали щонайменше чотири вибухи, після чого виникла масштабна пожежа. Працівники сусідніх підприємств масово евакуювалися.

За словами співрозмовника, над резервуарами з паливом були натягнуті антидронові сітки, але вони не зупинили безпілотники СБУ.

"Великолукська" нафтобаза належить компанії ТОВ "Псковнефтепродукт". Там зберігають дизельне пальне, бензин та інші нафтопродукти.

"СБУ продовжує методично працювати по об’єктах, які забезпечують російську армію паливом. Знищення нафтобаз безпосередньо впливає на здатність ворога вести бойові дії, наступати та перекидати резерви. Такі операції є елементом системного послаблення воєнного потенціалу РФ", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Удари по території РФ

Як повідомляв УНІАН, цього тижня БпЛА Центру спецоперацій "Альфа" СБУ здійснили новий удар вглибі Росії та уразили одного з найбільших виробників метанолу у РФ та Європі.

Мова йде про завод "Метафракс Кемікалс" розташований у Пермському краї за понад 1600 км від кордону з Україною.

Підприємство виробляє метанол, уротропін, карбамід і пентаеритрит - хімічні компоненти для виробництва вибухових речовин та інших матеріалів військового призначення. Завод є об’єктом російського ВПК і перебуває під міжнародними санкціями.

