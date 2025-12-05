Також дрони прилетіли на великий Сизранський нафтопереробний завод.

У ніч на 5 грудня дрони вдарили по порту у російському Темрюку Краснодарського краю, внаслідок чого там є пошкодження та виникла пожежа.

Спочатку в російських пабліках повідомлялося про те, що Темрюкський морський торговий порт у Краснодарському краї атакують дрони. Пізніше були повідомлення про ураження резервуарів з паливом і пожежу.

Потім влада Краснодарського краю РФ підтвердила дані про ураження і пожежу: "Через атаку БпЛА київського режиму пошкоджено елементи портової інфраструктури в Темрюку. Сталося загоряння".

Згідно аналізу російського пабліка Astra, внаслідок атаки загорівся газовий термінал.

Порт Темрюк

Морський порт Темрюк знаходиться у Темрюкській затоці Азовського моря на Таманському півострові. Там знаходиться портовий комплекс, через який проходять в тому числі і скраплений вуглеводневий газ та інші нафтові вантажі.

Удар по Сизрані

Крім того, мер Сизрані Сергій Володченков повідомив, що місто зазнало атаки українських безпілотників. Телеграм-канали виклали знімки, на яких видно, що над містом виникла пожежа.

Як повідомив телеграм-канал Shot, очевидці чули п'ять-сім вибухів та стрілянину.

Припускається, що ціллю дронів міг бути великий Сизранський нафтопереробний завод, який у минулому вже кілька разів зазнавав ударів.

Удар по хімзаводу у Ставропольському краї

Як повідомлялося, учора пізно увечері українські військові завдали удару по великому хімічному заводу у Ставропольському краї на півдні Росії, що спричинило пожежу.

Генеральний штаб повідомив, що на цьому об'єкті виробляються компоненти для вибухівки. Цей завод є одним з найбільших таких у Росії.

