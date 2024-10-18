Глава МЗС України закликає світову спільноту масштабувати військову підтримку України та зняти обмеження на далекобійні удари.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголошує, що євроатлантична спільнота має усвідомити, що Північна Корея вторгається в Європу разом з загарбницькою армією Російської Федерації. Про це йдеться у повідомленні МЗС України у соціальній мережі Facebook.

"Північна Корея підтримує російську агресію проти України зброєю та особовим складом. Не найманцями. Регулярними підрозділами, які Москва планує використовувати як гарматне м'ясо. Євроатлантична спільнота має усвідомити той факт, що КНДР вторгається в Європу пліч-о-пліч з Росією, і діяти без зволікань", - наголосив Сибіга.

Зокрема, як відзначив міністр, Росія вдається до серйозної ескалації своєї агресії, залучаючи КНДР як сторону конфлікту.

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"Ми вимагаємо негайної та рішучої реакції з боку євроатлантичної спільноти та світу. Найкращою відповіддю буде повна підтримка та реалізація союзниками Плану перемоги, який представив президент України Володимир Зеленський", - заявив Сибіга.

Урядовець підкреслив, що Росія масштабує свою війну:

"Союзники мають масштабувати військову підтримку України. Зняти обмеження на далекобійні удари. Почати перехоплювати російські ракети і безпілотники над Україною. Надати запрошення до НАТО. Збільшити інвестиції в українське виробництво озброєнь".

Відправка військ КНДР на війну в Україні

Як повідомляв УНІАН, за даними розвідки Південної Кореї, Північна Корея направить на війну в Україні 12 тисяч військових - зокрема, підрозділи спецназу. Переміщення військ уже почалося.

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