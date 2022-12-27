Деякі з них вдаються до самокаліцтва та суїцидів, щоб не воювати.

Російських військовослужбовців залякують військовим трибуналом, щоб вони не здавалися у полон Збройним Силам України.

Про це розповіла заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону. За її словами, у регулярної армії РФ майже немає мотивації воювати, тому українська сторона намагається проінформувати їх про необхідність здатися у полон.

"Російська держава, російська диктатура, для якої людина - це ніщо, роблять багато, щоб вони боялися це робити. Наприклад, там дуже потужно залякують військовим трибуналом, який там на повну міць працює. Тих, хто залишає поле бою, їх знову повертають туди ж, тобто у них немає шансу це зробити", - сказала Маляр.

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Крім того, деякі російські військовослужбовці вдаються до самокаліцтва та суїцидів, щоб не йти на поле бою.

"Настільки вони не хочуть йти воювати. Саме тому там застосовуються і нерегулярні збройні формування", - додала заступниця міністра.

Проблеми у армії РФ

На початку грудня радник голови ОП Михайло Подоляк повідомив, що Росія вже втратила в Україні близько 200 тисяч військовослужбовців. Мова йде про вбитих, зниклих безвісти, полонених та тяжко поранених.

Екс-директор ЦРУ Девід Петреус заявив, що недоліки російської армії впливають на її боєздатність, тому згодом вона може почати розвалюватися зсередини.

26 грудня стало відомо, що росіяни вчетверте змінили командувача Західного воєнного округу. Попередній встиг побути на посаді близько місяця.

Водночас у Центрі протидії дезінформації при РНБО вважають, що російська влада готує населення до продовження війни в Україні.

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