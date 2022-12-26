Попередній командувач був на цій посаді близько місяця.

В армії РФ відбулась чергова ротація у вищому командуванні. Зокрема, росіяни змінили командувача військами західного воєнного округу.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони РФ, з посади зняли генерал-полковника Кузовльова Сергія Юрійовича. Він встиг побути на цій посаді лише близько місяця.

Натомість Західний воєнний округ ЗС РФ очолив генерал-лейтенант Нікіфоров Євген Валерійович. До призначення він обіймав посаду начальника штабу – першого заступника командувача військами Східного ВО.

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"Відомо, що на даний час генерал Нікіфоров знаходиться на командному пункті угруповання військ "Захід" в Богучарі Воронезької області. В якості формальної причини звільнення Кузовльова озвучено провал підготовки наступу на Лиманському напрямку. Втім, за фактом це прояв внутрішньополітичної боротьби у вищому керівництві РФ – людину з орбіти Шойгу-Герасимова змінюють на кандидата від групи Суровікіна-Пригожина", - зазначили в ГУР.

Генерал Нікіфоров став четвертим командувачем Західного во від початку повномасштабного вторгнення.

Російські генерали та війна в Україні

Раніше розвідка Британії повідомила про втрати серед російських генералів в Україні. Як мінімум 10 генералів ліквідовані на війні і вже ніколи не повернуться в стрій. А шість були відсторонені від виконання своїх посадових обов'язків.

Екс-командувач Сухопутних військ США на Європейському континенті генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що генерали Путіна більше йому не довіряють.

На думку експертів, Путін розгорнув кампанію, що очорнює генералів, оскільки саме їх хоче зробити винними у програші у війні.

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