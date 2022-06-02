Збільшення десантних кораблів не спостерігається.

Російські війська посилили своє угрупування у Чорному морі, збільшивши кількість кораблів з ракетними установками.

Про це йдеться у зведенні ОК "Південь" у Facebook.

"В Чорному морі кількість кораблів, що погрожують ракетними ударами зросла до трьох. Десатних - не спостерігається", - повідомляють військові.

Загроза ракетних ударів і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованої території залишається актуальною.

Як писав УНІАН, ЗСУ потопили два десантні катери росіян у Чорному морі. Катери російські військові приховали в Дніпро-Бузькому лимані в готовності до відпрацювання диверсійної-розвідувальних дій.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог зосередив зусилля на захопленні Луганської області, дотепер тривають важкі бої за Сєвєродонецьк. За інформацією Генштабу, окупанти встановили контроль над східною частиною міста.

На думку західних чиновників, захоплення ворожими військами Сєвєродонецька навряд чи "стане основою" російської кампанії на Донбасі, яка може затягнутися "до кінця року".

Щоб оголосити про перемогу, ЗС РФ повинні були б досягти "подальших складних оперативних цілей". Для цього потрібно взяти місто Краматорськ, більшу частину головної дороги М04 між українським містом Дніпром і Донецьком.

Напередодні глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначав, що росіянам не вдасться оточити українські сили, оскільки у ЗСУ є можливість відійти на обладнані позиції за містом.

Водночас на Херсонському напрямку триває контрнаступ ЗСУ. Українські захисники вже звільнили на півночі регіону уже 20 населених пунктів.

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