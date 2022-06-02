Українські захисники за добу знищили ще три склади боєприпасів противника на півдні.

Протягом 1 червня українські військові у результаті боїв знищили 21 окупанта, атакували три польові склади боєприпасів ворога і потопили два швидкісні десантні катери.

Про це йдеться у зведенні оперативного командування "Південь" у Facebook.

Катери російські військові приховали в Дніпро-Бузькому лимані в готовності до відпрацювання диверсійної-розвідувальних дій.

Крім того, ЗСУ знищили:

1 зенітну і 1 самохідну артилерійську установки;

4 танки Т-72;

4 одиниць броньованої та автомобільної техніки;

3 БПЛА.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог зосередив зусилля на захопленні Луганської області, дотепер тривають важкі бої за Сєвєродонецьк. За інформацією Генштабу, окупанти встановили контроль над східною частиною міста.

На думку західних чиновників, захоплення ворожими військами Сєвєродонецька навряд чи "стане основою" російської кампанії на Донбасі, яка може затягнутися "до кінця року".

Щоб оголосити про перемогу, ЗС РФ повинні були б досягти "подальших складних оперативних цілей". Для цього потрібно взяти місто Краматорськ, більшу частину головної дороги М04 між українським містом Дніпром і Донецьком.

Напередодні глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначав, що росіянам не вдасться оточити українські сили, оскільки у ЗСУ є можливість відійти на обладнані позиції за містом.

Водночас на Херсонському напрямку триває контрнаступ ЗСУ. Українські захисники вже звільнили на півночі регіону уже 20 населених пунктів.

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