Після атаки РФ 'Укрзалізниця' попередила про зміни в русі потягів

Залізничники задіяли резервні обʼїзні маршрути.

Через російську атаку 6 липня на деяких ділянках залізниці на Київщині з безпекових міркувань Державна служба з надзвичайних ситуацій обмежила рух поїздів. У зв'язку з цим "Укрзалізниця" задіяла резервні обʼїзні маршрути. Про це повідомили у відомстві.

Як зазначається, це стосується поїздів №93 Харків – Холм, №134 Кам'янець-Подільський – Київ, №94 Холм – Харків, №43 Дніпро – Івано-Франківськ, №104 Львів – Лозова.

"Усі ключові зупинки для цих поїздів буде збережено, втім очікуються затримки в русі, які вже зараз можна відслідковувати на uz-vezemo (https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform/)", - йдеться у повідомленні.

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Також через ці обмеження наразі ускладнений і приміський рух у фастівському напрямку.

"Спільно з Київської обласною державною адміністрацією організовуємо автобуси для забезпечення "човникового" сполучення між Бояркою та Києвом", - додали залізничники.

Атака на Київ і Київщину 6 липня

Як повідомляв УНІАН, у Києві після атаки РФ масштабні руйнування. Уже відомо про сімох загиблих та 24 постраждалих. За інформацією мера столиці Віталія Кличка, 14 людей госпіталізовані, в тому числі двоє дітей - 7 та 8 років. Відомо про часткове руйнування кількох багатоповерхівок у різних районах. За даними рятувальників, під завалами ще перебувають люди.

На Київщині через російську атаку є поранені та загиблий, наслідки ударів зафіксовані у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах області. Пошкоджені приватні будинки, підприємства та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Міська рада Вишневого закликала мешканців та місцеві підприємства не виходити на робочі місця та не перебувати на вулиці.

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