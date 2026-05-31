Палають НПЗ та станція перекачки нафти: Генштаб підтвердив удари по 'жирних' цілях РФ

Сили оборони України нанесли результативні удари по нафтопереробному заводу "Саратовский" та по станції "Лазарєво" у Кіровській області РФ, яка здійснює перекачування сирої нафти магістральним трубопроводом Сургут-Горький-Полоцьк. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"У ніч на 31 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Саратовский" (Саратов, Саратовська область, РФ). Підтверджено масштабну пожежу на території підприємства", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що цей НПЗ - одне з ключових нафтопереробних підприємств Поволжя та входить до структури нафтової компанії "Роснефть", а його проєктна переробна потужність становить близько 7 млн тонн нафти на рік. При цьому завод виробляє бензин, дизельне та інші види пального, що використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора.

"Серед іншого, уражено важливий елемент нафтотранспортної інфраструктури агресора - лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Лазарєво" у Кіровській області РФ, яка здійснює перекачування сирої нафти магістральним трубопроводом Сургут-Горький-Полоцьк", - повідомили в Генштабі.

Йдеться і про ураження складу паливо-мастильних матеріалів в Матвєєв Курган, Ростовської області РФ.

Також зазначається про ураження командно-спостережного пункта противника (Бегоща, Курська область, РФ) та пунктів управління БПЛА у районах Калинового Донецької області, Графовки (Бєлгородська обл., РФ) та майстерню БПЛА окупантів у Донецьку.

Удари по нафтовій інфраструктурі РФ

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 31 травня українські дрони вдарили по Саратовському НПЗ.

За даними моніторингових Telegram-каналів, у місті близько третьої години ночі пролунали вибухи. Місцеві оприлюднили фото та відео, на яких зафіксовано кілька осередків займання та густий дим над НПЗ.

Також йшлося про ураження нафтобази в населеному пункті Матвєєв Курган Ростовської області. Зокрема, губернатор регіону Юрій Слюсар повідомив, що через "падіння уламків БПЛА" сталося займання паливного сховища приватного підприємства.

Як повідомляв Reuters, атаки на НПЗ, пов’язані з російсько-українською війною та війною на Близькому Сході, вивели з ладу майже 9% світових потужностей з переробки нафти протягом останніх місяців.

Видання зазначає, що війна в Ірані не лише призвела до скорочення постачання енергоносіїв через блокування Ормузької протоки, але й стала найбільшим ударом по нафтопереробній галузі з часів пандемії у 2020 році.

Журналісти пояснюють, що пошкодження НПЗ та дефіцит нафти внаслідок бойових дій призвели до скорочення обсягів переробки "чорного золота" та змусили НПЗ використовувати його запаси. Генеральний директор компанії TotalEnergies Патрік Пуянн 29 квітня повідомив, що з запасів було вилучено близько 500 мільйонів барелів нафти, додавши, що ця цифра може зрости до мільярда барелів.

