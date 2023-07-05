На півдні окупанти на човнах запускають розвідувальні ДРГ.

Росія готує удари ракетами і дронами вже сьогодні вночі.

Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону. За її словами, окупанти розподіляють свої зусилля по лінії фронту, бо усвідомлюють, що максимальний тиск Сил оборони зараз є на Запорізькому напрямку, якщо говорити про південну частину фронту.

Гуменюк повідомила, що окупанти намагаються максимально зосередити малокомпактні підрозділи, які можуть маневрувати. За її словами, зокрема, на човнах переправляються ворожі ДРГ, щоб розвідати задуми Сил оборони України. "Ми працюємо по таких групах, які ворог надсилає", - наголосила вона.

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Речниця ОК "Південь" повідомила про знищення сьогодні 66 російських окупантів та 8 одиниць техніки – в основному автотехніка, два човни і розвідувальні БПЛА, які окупанти запустили аж на Миколаївщину. "Це говорить про чергову підготовку ударів ракетами і дронами і для цього ворог збирав інформацію. Вже зараз є попередня інформація про ймовірність активізації таких намірів ворога вночі", - повідомила Гуменюк.

Втрати Росії на півдні

Як повідомляв УНІАН, 3 липня українська авіація вдарила по секторах зосередження живої сили російських військ у Херсонському та Каховському районах.

Було ліквідовано півсотні загарбників, знищено три гармати типу Д-20 та "Гіацинт", човни та броньовані автомобілі. Також військові відзвітували про знищення польового пункту боєпостачання.

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