Загиблий консультував журналістів агентства з питань безпеки по всьому світу.

Член команди Reuters Райан Еванс, який висвітлював війну в Україні, загинув внаслідок обстрілу Краматорська, що на Донеччині. Ще двоє журналістів було поранено, повідомило в неділю інформаційне агентство.

У виданні розповіли, що Еванс працював радником з питань безпеки в агентстві та загинув після того, як російська ракета влучила в готель "Сапфір", де він зупинився у складі команди з шести осіб.

У Reuters додали, що двоє журналістів перебувають на лікуванні, один з них отримав серйозні поранення.

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"Ми терміново шукаємо більше інформації про напад, в тому числі працюючи з владою Краматорська, і ми підтримуємо наших колег та їхні сім'ї", - наголосили у виданні.

Відомо, що Еванс був колишнім британським солдатом. Він почав працювати з Reuters у 2022 році та консультував журналістів агентства з питань безпеки по всьому світу. Йому було 38 років.

"Ми надсилаємо наші найглибші співчуття та думки родині та близьким Райана. Райан допоміг багатьом нашим журналістам висвітлювати події по всьому світу; нам буде його страшенно не вистачати", - йдеться у повідомленні Reuters.

Зазначається, що троє інших членів команди, які перебували в готелі під час атаки, були знайдені та перебувають у безпеці.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що готель обстріляли російською ракетою "Іскандер", яка може вражати на відстані до 500 км.

Атака на готель у Краматорську - що відомо

Як писав УНІАН, 24 серпня російські війська вдарили ракетою "Іскандер-М" по готелю в Краматорську. Одразу повідомлялося, що поранено чотирьох журналістів, ще один може перебувати під завалами.

Пізніше стало відомо, що після 19 годин пошуків знайшли тіло загиблого журналіста з Британії. Серед поранених - четверо репортерів - громадяни США, Німеччини, Латвії та України, а також дві місцеві жительки.

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