Лимано-Куп'янський напрямок є рекордним за кількістю артилерійських обстрілів декілька тижнів поспіль.

Російські загарбники на Лимано-Куп'янському напрямку використовують здебільшого штатні підрозділи своєї армії і діють більш обережно, ніж в районі Бахмута. Про це повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі інформаційного телемарафону.

"Тільки там помітна тенденція, що вони використовують здебільшого штатні підрозділи російсько-окупаційного війська, діють більш обережно, а не як на Бахмутському напрямку, де колишні в'язні з ПВК "Вагнер" атакують фактично безперервно. Тут вони намагаються проводити розвідку, завдають масованих артилерійських ударів, і втрати тут набагато менші, ніж на напрямку Бахмута. Відтак прогресу вони також не мають", - сказав він.

Незважаючи на це, на Лимано-Куп'янському напрямку ворог останні тижні проявляє високу активність.

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"Ця доба не стала виключенням, ворог атакував в районі Серебрянського лісництва, Гряниківки, Синьківки, Дібрової, Білогорівки і Спірного. Також цей напрямок є рекордним за кількістю артилерійських обстрілів декілька тижнів поспіль, 454 рази за цю добу він різними видами артилерії обстрілювався, 11 боєзіткнень відбулося, 9 авіаударів. Було вбито 48 окупантів, 88 зазнали поранень і один потрапив у полон. Також було підбито систему реактивно-залпового вогню "Град", п'ять автомобілів і збито головний їхній безпілотний літальний апарат "Орлан-10", - сказав він.

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Бахмут залишається епіцентром найжорстокіших боїв. У Збройних силах заперечили інформацію британської розвідки, що наступ окупантів на цій ділянці фронту спинився – говорити про це поки зарано. Напередодні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що ситуацію у Бахмуті вдалось стабілізувати.

Водночас помітно зростає інтенсивність боїв на Авдіївському напрямку. Захоплення Авдіївки дозволило б росіянам відновити наступ під Вугледаром.

На Куп'янському та Лиманському напрямках супротивник 24 берещня вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та поблизу населених пунктів Гряниківка, Синьківка, Діброва, Білогорівка і Спірне.

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