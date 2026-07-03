Ворог міг запустити 'Калібри' по Києву прямо з порту: Плетенчук пояснив, що це означає

Всі ці ракети були знищені Силами оборони України.

Ймовірно, під час масованої атаки на Київ, яку росіяни здійснили 2 липня, 8 ракет морського базування типу "Калібр" ворог запустив прямо з пункту базування, не виходячи у Чорне море. Таке припущення зробив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Минулої масованої комбінованої атаки вони задіяли вперше за місяць носій крилатих ракет у Чорному морі. Цікавим є той факт, що підтвердження виходу в море досі не маємо. Тому велика ймовірність, що вони запускали ракети практично з пункту базування. Звісно, це ще треба додатково верифікувати", – сказав речник.

Він зазначив, що на підтвердження цього припущення піде певний час, але зараз "картина виглядає так", що росіяни готові ризикнути власним портом – запустити ракети прямо звідти, аби не виходити у море. Динаміка розвитку подій у такій ситуації не на користь противника, додав Плетенчук.

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Атака на Київ 2 липня

Як писав УНІАН, 2 липня російська окупаційна армія завдала по Києву масованою комбінованої атаки. Серед засобів ураження були ракети морського базування типу "Калібр" - 8 одиниць було запущено з району Новоросійська (РФ). Усі вони були знищені Силами оборони України. Через атаку загарбників у столиці країни, за попередніми даними, загинуло 30 осіб. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. За даними начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, не виходять на звʼязок ще 3 людини. Майже 100 осіб отримали поранення.

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