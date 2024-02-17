За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ, росіяни не можуть похвалитися величезними успіхами.

Рішення про вихід ЗСУ із Авдіївки було непростим, але його ухвалили задля збереження життя наших військових, позаяк упродовж останніх місяців в районі Авдіївки точилися пекельні бої, а сили противника значно переважали. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

За його словами, було зрозуміло що навіть попри суттєві втрати, Росія продовжуватиме наступ. Українське командування знало про це, тому перекинуло під Авдіївку додаткові підрозділи.

"Третя штурмова бригада, низка інших підрозділів, війська спеціального призначення – всі вони були потрібні для того, щоб провести організований та контрольований вихід, а також розташуватися на інших рубежах", - сказав Тимочко.

Він зазначив, що організувати безпечний відступ надзвичайно складно, "а ще треба зважати на евакуацію, прикриття, розташування бійців на нових місцях".

"Ми розуміємо, що була велика кількість поранених і, ймовірно, частина цивільного населення – це великий пласт завдань", – зауважив військовий.

При цьому він вважає, що росіяни не можуть похвалитися величезними успіхами - так, було підтверджено, що під час виходу декілька наших бійців потрапили в полон, але окупанти не оприлюднюють відео, на яких було б видно багато українських полонених.

"Водночас ми спостерігаємо картину, що наші бійці взяли дуже багато росіян у полон, можливо, їх і мінятимуть. Насправді відступ був спланований, організований і це видно", – підкреслив голова Ради резервістів.

Ситуація в Авдіївці

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів про вихід українських воїнів з Авдіївки.

За його словами, вихід особового складу з Авдіївки "відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки".

До цього Тарнавський інформував, що РФ кинула на штурм Авдіївки всі резерви.

Він зазначив, що саме місто агресор стирає з лиця землі авіабомбами та артилерійськими обстрілами.

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