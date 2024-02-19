Ситуація залишається напруженою, але повністю контрольованою Збройними силами України.

Заступник командира 3-ої окремої штурмової бригади майор Родіон Кудряшов розповів про потужності ворога та відхід з Авдіївки. Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо поточної ситуації на фронті.

"Після досить важких боїв, які були безпосередньо в місті Авдіївка, гарнізон "Авдіївка" відступив на більш вигідні для Збройних сил України позиції, чим зберіг особовий склад, поліпшив своє становище… І на сьогодні продовжують вестися бої. Але це зараз формат виключно одиноких спроб противника щодо штурмових дій. Крім того продовжується масоване закидання артилерією нашого переднього краю", - зазначив Кудряшов.

Також на запитання, чи спостерігається відведення Росією підрозділів, які вона застосовувала для штурму Авдіївки, заступник командира сказав, що від країни-агресора можна чекати на будь-що.

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"Моя суб’єктивна думка, що на сьогодні противник не зможе реалізовувати оперативні задачі і досягати оперативного успіху в короткий термін безпосередньо на напрямку, де я знаходжуся. Підсумую: я не бачу, щоб противник на сьогодні міг розвивати оперативний успіх на напрямку в короткий час", - зауважив він.

На уточнення, чи означає це, що ворог зазнав значних втрат і не здатен продовжувати напад, Кудряшов зазначив, що так і є.

"Те угруповання Збройних сил України, безпосередньо гарнізон "Авдіївка" з 3-ю окремою штурмовою бригадою на сьогодні наніс дуже великі втрати противнику. Звісно, ми повинні розуміти, що ми заплатили за це велику ціну", - сказав майор.

Він додав, що безпрецедентний героїзм військовослужбовців ЗСУ та 3-ї окремої штурмової бригади "зробив неможливе можливим і досить потужно розбив угруповання військ противника, яке було у співвідношенні щонайменше: піхоти - 1 до 7, артилерії - 1 до 11".

"Ну, і ті ж КАБи, ті ж атаки з повітря: противник, на превеликий жаль, саме на цьому напрямку мав досить великі переваги", - зазначив Кудряшов.

Крім того, на запитання щодо евакуації підрозділів ЗСУ з Авдіївки та суміжних позицій, він зауважив, що "один з надскладних маневрів у війні, у мистецтві війни - це безпосередній відхід з прикриттям на позиції, які були попередньо підготовані".

"На сьогодні цей маневр було виконано успішно. Підрозділи не втратили керованість. На сьогодні безпосередньо 3-тя окрема штурмова бригада продовжує виконувати завдання на передньому краї лінії бойового зіткнення. Якщо конкретніше, то були певні проблеми, але маневр виконали успішно", - сказав майор.

Говорячи про відхід на підготовані позиції, Кудряшов розповів: "Зараз проводимо нарощування щодо доукомплектування цих позицій. Але в цьому форматі, як ви можете розуміти, чим міцніші наші укріплення, тим безпечніше, якісніше військовослужбовці будуть виконувати завдання на передньому краї".

Він додав, що наразі ситуація залишається напруженою, але повністю контрольованою ЗСУ.

Вихід ЗСУ з Авдіївки - деталі

17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про виведення підрозділів українських військ з Авдіївки.

Він зазначив, що українські захисники гідно виконали свій військовий обов’язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, а також завдали окупантам значних втрат в живій силі та техніці.

Згодом командувач оперативного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що українські сили вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. Він зазначив, що оточення українських сил не допущено, особовий склад виведено. Зараз воїни зайняли оборону на визначених рубежах.

На думку аналітиків DeepState, після завершення боїв за саму Авдіївку ворогу необхідно ухвалювати рішення, куди перекидати основні сили далі. Він може спробувати вийти на оперативний простір західніше міста або сконцентруватися на Куп'янську, Часовому Ярі чи Роботиному.

Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв висловив думку, що після взяття Авдіївки російські окупанти можуть розвернути свою техніку та особовий склад на Горлівський напрямок, щоб спробувати вирівняти лінію фронту.

Водночас, за його словами, на Горлівському напрямку ЗСУ готувалися не один місяць, розуміючи, що ворожа техніка може розвернутися у їхній бік.

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