Певний час деякі підрозділи Третьої штурмової в самій Авдіївці були в повному оточенні, але змогли вийти.

Під час боїв за Авдіївку військовослужбовці 3-ї Окремої штурмової бригади були у повному оточенні, але змогли вийти. Про це повідомив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

"Зараз можемо говорити, що певний час деякі підрозділи Третьої штурмової в самій Авдіївці були в повному оточенні, але змогли вийти", - написав він.

Жорін зазначив, що окремі російські канали пишуть, що є бійці, які ще перебувають на території Авдіївського коксохіму.

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"Можу сказати, що там не залишилось жодного нашого бійця. Там в принципі нічого не залишилось, крім кількох напівзруйнованих підвальних приміщень. Майже половина всіх КАБів, які падали нам на голову в Авдіївці, прийшлись на територію коксохіму.", - додав він.

Ситуація біля Авдіївки - деталі

17 лютого командувач оперативного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що українські сили, відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. Він стверджував, що оточення українських сил не допущено.

У 3-й штурмовій бригаді визнали поодинокі випадки потрапляння в полон, але запевнили, що на рівні відділень, взводів та підрозділів таких випадків не було.

Під Авдіївкою фронт стабілізувався, Збройні сили України знаходяться в стійкій обороні на зайнятих нових позиціях після відходу з міста. Водночас окупанти намагаються просунутись далі. Про це сказав прес-офіцер Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін, говорячи про оперативну ситуацію з зоні відповідальності.

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