Ракетники прорідили ряди окупаційної військової техніки.

Українські захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Як йдеться у свіжому зведенні Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

"Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному засобу протиповітряної оборони, одному артилерійському засобу, одній станції РЕБ, одному району зосередження особового складу та одній станції керування БпЛА противника", - зазначається у повідомленні Генштабу.

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Окупація Авдіївки Донецької області не спричинила серйозних проблем в архітектурі фронту, проте можлива втрата Часового Яру становить певні загрози. Таку заяву зробив військовий експерт та голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. "Авдіївка була глибоким вклиненням до Донецька. Тобто вона була незручною для нас з точки зору саме оборонного рубежу. Однак вона була чудовим плацдармом, фактично вклиненням в оборонний рубіж ворога", – наголосив він.

В даний час російські окупаційні війська зайняли села Тоненьке та Орлівка в районі Авдіївки. Тривають бої за Бердичі.

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