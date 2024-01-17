В той час окупанти б’ють по цивільних людях і об’єктах.

Протягом доби Сили оборони вдарили по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 таких районам, по пункту управління та по 5 зенітно-ракетних комплексах противника.

Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

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В Генштабі зазначають, що підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу, двох радіолокаційних станціях, двох засобах протиповітряної оборони, двох артилерійських засобах та по складу боєприпасів противника.

В той же час ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Російські окупанти завдали 6 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Війна в Україні - останні новини

Сьогодні на Харківщині в результаті обстрілів російськими окупантами загинула жінка, а двоє дітей отримали поранення.

Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що у Малому Бурлуці загинула 61-річна жінка. 10-річний хлопчик перебуває в лікарні, внаслідок отриманої травми ампутовано кінцівку. Постраждала дівчинка 14 років отримала осколкові поранення.

Також сьогодні російські окупанти вдарили дроном-камікадзе по цивільному автомобілю в Марганецькій громаді, що на Нікопольщині Дніпропетровської області.

Керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що під удар потрапило авто, в якому знаходилися люди. Постраждали двоє хлопців. 13-річна дитина – "важка". Юнак 19 років – у стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу.

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