Кожен цивільний має чітко усвідомити, що перебування поблизу кордону з Росією є небезпечним.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив на необхідності евакуації жителів Чернігівської та Сумської областей у зв'язку з регулярними обстрілми з боку РФ.

Про це заявив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв у Facebook. "Війна з Росією охопила не лише схід та південь України. Північна операційна зона також не є виключенням. В прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей (так як й на всій території країни) діє правовий режим воєнного стану. Щодня ворог наносить по тим територіям вогневе ураження. Противник використовує різні види зброї, включаючи авіацію, артилерію, міномети та гранатомети, залучає диверсійні групи", - заявив командувач.

Він наголосив, що Росія використовує всі їй відомі й можливі військові вміння, щоб знищити нашу націю, і байдуже, куди влучить випущена ракета, снаряд чи куля.

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За словами Наєва, кордон на півночі нашої країни це лінія зіткнення з ворогом зі всіма притаманними їй бойовими діями.

"Ці бойові дії можуть призвести до загибелі як цивільних, так і військових людей, взяття їх в полон та руйнування цілих прикордонних сіл та міст. Кожен цивільний має чітко усвідомити, що перебування поблизу кордону з Росією є небезпечним! Щодня військові адміністрації вирішують питання евакуації мешканців з цих областей, так само, як з прифронтових населених пунктів на Сході та Півдні України. Війна триває, і для того, щоб українські військові могли вести повноцінний обмін вогнем та нищити ворога не задумуючись, що можуть нашкодити нашим громадянам, кожен свідомий українець має прислухатися до порад військових адміністрацій", - зазначив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ.

Війна в Україні: новини

Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах.

Протягом минулої доби на лінії фронту відбулося 98 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наприкінці минулої доби російські окупанти завдали ракетних ударів по центральній частині Харкова.

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