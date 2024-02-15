Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 районах зосередження особового складу, 1 артилерійському засобу, 1 складу боєприпасів, 1 радіолокаційній станції противника.

Упродовж поточної доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу російських окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні. "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 районах зосередження особового складу, 1 артилерійському засобу, 1 складу боєприпасів, 1 радіолокаційній станції противника", - йдеться у повідомленні.

Також в Генштабі поінформували, що цієї доби ворог завдав 30 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, навчальні заклади, а також об’єкти критичної інфраструктури", - мовиться у зведенні.

Війна в Україні: новини

Упродовж цієї доби російські окупанти атакували відразу на декількох напрямках ділянки фронту. Зокрема, противник атакував на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Новопавлівському напрямках. Протягом доби відбулось 51 бойове зіткнення.

Упродовж минулої доби авіація ЗСУ завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по трьом зенітно-ракетних комплексах окупантів. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по шести районах зосередження особового складу, п'яти артилерійських засобах, трьох складах боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, трьох засобах радіоелектронної боротьби противника.

На Бахмутському напрямку біля Хромового (Донецька область) українські захисники зупинили ворожу атаку й знищили частину особового складу армії РФ. Там продовжуються активні штурмові дії з боку ворога, росіяни намагаються просунутися на Часів Яр. Бої тривають в районі Кліщіївки, Хромового, Іванівського. Окупанти залучають різноманітну артилерію - міномети, ствольну артилерію, РСЗВ. Також ворог намагається на цьому напрямку долучати авіацію - це керовані авіаційні фугасні бомби.

Крім того, росіяни зазнали втрат на Півдні. Зокрема, під час ведення спеціальної розвідки на Південному напрямку оператори 73-го морського центру Сил спеціальних операцій (ССО) виявили патрульний човен та спостережні пости противника. Для знищення ворога оператор БпАК завдав по цілям вогневого ураження за допомогою тепловізійного дрону з системою скиду.

Після цього на зачистку спостережних постів висунулася бойова група ССО. Окрім вдалого знищення та зачистки об'єктів противника також було захоплено трофейну зброю та спецтехніку.

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