Окрім вдалого знищення та зачистки об'єктів противника також було захоплено трофейну зброю та спецтехніку.

Під час ведення спеціальної розвідки на Південному напрямку оператори 73-го морського центру Сил спеціальних операцій (ССО) виявили патрульний човен та спостережні пости противника. Про це ССО повідомили в Telegram.

Зазначається, що для знищення ворога оператор БпАК завдав по цілям вогневого ураження за допомогою тепловізійного дрону з системою скиду.

"Після цього на зачистку спостережних постів висунулася бойова група ССО. Окрім вдалого знищення та зачистки об'єктів противника також було захоплено трофейну зброю та спецтехніку. Професійно здійснені спеціальні дії операторів ССО у подальшому дозволять контролювати більше ділянок на даному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на півдні

Як повідомляв УНІАН, на Таврійському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Протягом минулої доби окупанти вчинили 64 штурмові дії.

Загальні втрати ворога в живій силі за добу, 14 лютого, склали 526 осіб, а в озброєнні та військовій техніці - 55 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 3 танки, 25 бойових бронемашин, 30 артсистем, 1 засіб ППО, 13 автомобілів. Також Сили оборони знищили ще 5 важливих об'єктів противника. Крім того, нейтралізовано або знищено 292 БпЛА різних типів (зокрема зі стрілецької зброї - 6 "Ланцетів" та 1 "Zala").

За даними Генерального штабу ЗСУ, упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по трьом зенітно-ракетних комплексах окупантів. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по шести районах зосередження особового складу, п'яти артилерійських засобах, трьох складах боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, трьох засобах радіоелектронної боротьби противника.

Водночас, ворог завдав чотири ракетних та 106 авіаційних ударів, а також здійснив 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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