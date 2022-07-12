Ймовірність прямої участі Білорусі у війні в Україні залишається низькою.

Олександр Лукашенко, найімовірніше, продовжить номінально підтримувати агресію Володимира Путіна. Білорусь, як і раніше, надаватиме російським військовим свою територію для ударів по українських містах.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звертають увагу на повідомлення українського Генштабу, що білоруська влада передала в користування Росії ще один аеродром в Гомельській області.

Крім того, 11 липня був помічений літак російської системи дальнього радіолокаційного виявлення та управління.

Разом з тим влада Лукашенка ввела нові обмеження повітряного простору вздовж кордону з Україною, з 10 по 11 липня російські літаки нібито займалися його патрулюванням.

"У сукупності ці дані, ймовірно, вказують на те, що Лукашенко намагається надати підтримку путінській війні в Україні, за винятком прямого військового втручання Білорусі у спробі відповісти на тиск, який, ймовірно, чинить на нього Путін", - пояснюють експерти.

Як раніше оцінював ISW, ймовірність прямої участі Білорусі у війні в Україні залишається низькою через вплив, який може натиснути на стабільність і навіть виживання режиму Лукашенка.

Війна в Україні: актуальні дані

Після захоплення Лисичанська і важких боїв за Сєвєродонецьк окупанти взяли нібито "оперативну паузу".

Російські війська хочуть встановити остаточний контроль над Луганщиною й оточити ЗСУ в Донецькій області. Проте, як зазначив глава Луганської ОВА, наразі спроби "дотиснути" область у противника безуспішні.

Водночас ворог продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об'єктах українських міст. Тоді як ЗСУ протягом останніх кількох днів атакували, за словами радника глави ОП Олексія Арестовича, близько 30 цілей - складів з боєприпасами окупантів на сході й півдні.

Станом на 11 липня у боях з ЗСУ знищено вже 37 400 окупантів і тисячі одиниць техніки.

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