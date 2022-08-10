За його словами, характер пошкоджень чітко вказує на застосування ракет.

Військовий аеродром росіян у Новофедорівці (окупований Крим) могли обстріляти ракетами. На це вказує характер пошкоджень.

Про це під час телемарафону заявив військовий експерт Сергій Грабський.

"Якщо говорити про характер пошкоджень, той об'єм ушкоджень - це безумовно можуть бути лише ракети. Тому що говорити про диверсійні дії неправильно, бо сам вибух був би не такий і не в такій кількості. Тут ми бачимо точкові удари ракетами. І знову ж таки те, що спалені автомобілі, пошкодженні прилеглі будинки, говорить саме про застосування ракет. Швидше за все, це були ракети, які використовуються для подавлення систем радіолокації. І можна припустити, що це ті самі ракети, про які згадували за кілька днів до вибуху в американських джерелах, так звані, антирадарні ракети", - сказав Грабський.

Удар по аеродрому в Криму

Вдень у вівторок, 9 серпня, в захопленому Російською Федерацією Криму сталися вибухи в районі військового аеродрому біля міста Саки. Саме з цієї авіабази ворожі літаки летіли бомбити Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області.

У Міноборони Росії стверджували, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси. Повідомлялося про постраждалих і одного загиблого.

Відреагували на це і в українському оборонному відомстві.

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