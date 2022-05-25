Воїни в кінці атаки стримано констатували знищення ворожої техніки та озброєння.

Воїни 1 батальйону Першої окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна потужно вдарили по позиціях російських загарбників. Знищено МТ-ЛБ та міномет ворога.

Відео атаки опублікувала пресс-служба бригади.

"Побачили - вистрілили - спалили рашистів. Хлопці з 1 батальйону Першої окремої бригади Спеціального Призначення ім. Івана Богуна мінуснули російський МТ-ЛБ і 2Б11 (120мм міномет). Чисто спрацьовано. Спокійна ,чітка робота УНСОвців", - йдеться у повідомленні.

Воїни зафіксували ворогів з повітря, а потім вдарили по них з протитанкового ракетного комплексу "Скіф". Вдалу атаку українські захисники прокоментували стримано. "Є", - впевнено констатував оператор комплексу.

Раніше артилеристи 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу потужно вдарили по позиціях російських окупантів в одній з південних областей України.

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