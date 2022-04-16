ГУР підсумовує, що росіяни репресують командирів, які "не виправдали очікувань" у війні з Україною.

Головне управління розвідки дізналось про долю бойовика Едуарда Басуріна, який публічно заявив про намір Росії атакувати "хімічними військами" завод "Азовсталь" у Маріуполі, після чого окупанти розпилили отруйну речовину над підприємством.

Про це йдеться у повідомленні ГУР в Telegram.

З Басуріним була проведена розмова ФСБ, а потім його вивезли.

"Встановлено, що після спілкування зі співробітниками ФСБ в невідомому напрямку вивезено Едуарда Басуріна, "заступника командувача" корпусу "міноборони ДНР". Розправу над ним пов’язують з необережною заявою, яка розкрила плани РФ застосувати хімічну зброю проти українських оборонців Маріуполя", - йдеться у повідомленні.

ГУР підсумовує, що росіяни репресують командирів, які "не виправдали очікувань" у війні з Україною.

Так, з 24 квітня по 2 березня в окупованій Горлівці працювала комісія з РФ, яка мала виявити причини поточного некомплекту 3 окремої мотострілецької бригади окупаційних військ.

Згідно доповідей командирів, у 3 ОМСБР до початку війни була на 100% укомплектована особовим складом. Однак, після початку бойових дій з’ясувалось, що реальна наявність військовослужбовців склала близько 55% штатного розкладу.

Після встановлення фактів невідповідності двох командирів батальйонів взято під арешт в невідомому напрямку цивільними особами (ймовірно співробітниками ФСБ). Подальша доля вже колишніх командирів – невідома.

Можлива хімічна атака на Маріуполь: що відомо

На початку квітня бійці полку "Азов", які боронять від окупантів Маріуполь, заявили про хімічну атаку росіян.

Окупанти, за словами захисників, скинули на місто з БПЛА отруйну речовину невідомого походження.

Троє людей мають чітко виражені симптоми отруєння бойовими хімічними речовинами, але без катастрофічних наслідків, повідомив лідер "Азову" Андрій Білецький.

Офіційного підтвердження від командування ЗСУ поки не надходило. Збору аналізів постраждалих перешкоджають безперервні бойові дії у Маріуполі.

Цьому передувала заява представника "ДНР" Басуріна про необхідність застосування "хімічних військ" проти ЗСУ на "Азовсталі".

Британія та США перевіряють отриману інформацію, після чого вживатимуть заходи.

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