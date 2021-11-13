Курували катами саме російські спецслужби.

Розслідувачі видання Bellingcat знайшли слід ФСБ Росії в організації незаконної в’язниці "Ізоляція", де утримують у нелюдських умовах, зокрема, українських бранців.

Про це в ефірі Свобода Савіка Шустера повідомив журналіст-розслідувач Христо Грозєв.

Він пояснив, що діяльністю "Ізоляції" зацікавилися після знайомства з колишнім полоненим, українським журналістом Станіславом Асєєвим.

За його словами, до цього знайомства Bellingcat вдалося встановити російське громадянство трьох катів – "інспекторів" чи "наглядачів": "Росія видала громадянство саме тим людям, які там займалися катуваннями".

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"Це реально структура ФСБ, всі куратори ФСБ, які там були, намагалися себе захистити через вигадані особи і прізвиська, але ми змогли все ж таки за рік знайти саме справжніх кураторів. І зараз закінчуємо розслідування разом з нашими колегами з російського Insider і Радіо Свободою. Ми опублікуємо невдовзі і назвемо імена цих кураторів", – сказав Грозєв.

Журналіст каже, що видання поки з’ясовує, яким чином начальник "Ізоляції" Куліковський опинився в Україні після того, як їздив з ОРДЛО в Росію, і два роки уникав правосуддя.

Затримання Куліковського

Куліковського затримали 9 листопада в Києві.

За інформацією СБУ, він організовував і брав безпосередню участь у вбивствах і тортурах ув'язнених громадян України.

Бойовика затримали в рамках раніше відкритого кримінального провадження за 4 статтями Кримінального кодексу України: ст.149 (торгівля людьми); ст. 258-3 (створення терористичної групи або терористичної організації); ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань); ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни).

10 листопада Приморський районний суд Маріуполя заарештував бойовика Дениса Куліковського ("Палич"), який керував в'язницею "Ізоляція" в окупованому Донецьку.

Як уточнили УНІАН в прес-службі Офісу генпрокурора, утримувати бойовика будуть в СІЗО СБУ в Києві

Довідка УНІАН. "Ізоляція" - це незаконна в'язниця, створена російською окупаційною владою на території однойменного культурного центру в Донецьку після захоплення міста в 2014 році.

За даними офісу генпрокурора, у в'язниці в різний час утримували близько 3,5 тис.осіб, з яких 1,6 тис. - це цивільні особи. В "Ізоляції" ув'язнених катують і піддають сексуальному насильству.

29 жовтня 2020 року керівнику "Ізоляції" заочно повідомили про підозру.

Автор: Яна Ставська