Окупанти знають, що у цьому селі живуть цивільні та все одно "гатять" по оселях українців.

Без світла і води, під постійними обстрілами окупантів - так нині живуть мешканці Катеринівки на Луганщині. Це одна з ділянок розведення уздовж фронту, у звітах штабу ООС цей населений пункт та його околиці постійно з'являються як відтинок, де не припиняється порушення режиму тиші. Окупанти з РФ постійно обстрілюють селище.

Як живуть мешканці прифронтового селища на Луганщині, журналісти "Спецкору" на телеканалі 2+2 дізнавалися у новому сюжеті.

Ворог б'є з кулеметів, гранатометів та навіть мінометів. Просто по селу й по цивільних, абсолютно усвідомлюючи, що українських військових там немає. Володимир Миколайович, мешканець Катеринівки, буде зимувати у побитому обстрілами будинку.

Окупанти влучили прямо у кімнату оселі чоловіка, стріляли в упор, каже він, с РПГ. Він живе удвох з дружиною, тут вони будували дачу. Раніше на вулиці було 17 будинків, проте нині залишилося лише 3.

На цьому кутку села живе лише четверо людей, усі інші виїхали, адже стріляють постійно. Володимира Миколайовича одного разу навіть поранило. Він зірвав розтяжку та дивом уцілів. Їхати подружжю нікуди, тому вони так і живуть під постійними обстрілами.

Читайте такожЯкщо Кремль піде в атаку: що покласти у "тривожну валізу" - поради від експертів (відео)Чоловік каже, що ховатися доводиться все частіше. Останні три місяці він помічає загострення. Кулі й міні по цьому селу б'ють постійно. Окупанти знають, що у Катеринівці живуть цивільні, та все одно цілять прямо у будинки людей.

Військовослужбовець ЗСУ каже, що окупанти змінили тактику. Вони підключають важку техніку. Військовослужбовець на війні з 2014 року, він вже гарно розуміє, коли працюють кадрові найманці з РФ, які проводять послідовну атаку на мирне селище.

Дивіться сюжет з 08:52

Читайте такожНа Донбасі український військовий підірвався на забороненій мініВолодимир Миколайович нині пиляє дерева, адже без дров опалювати будинок неможливо. Раніше з опаленням допомагав "Червоний хрест", але вже давно волонтери не їздять до села. Десятий день у Катеринівці немає світла, чоловік каже, що від цього у нього вже починає "їхати дах". Проте їхати нікуди, тому мешканцям селища, по якому "гатять" окупанти, залишається лише сподіватися на припинення вогню.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що журналісти з'ясували, як працюють та скільки заробляють російські пропагандисти. Топові "рупори Кремля" заробляють на брехні про Україну мільйони.

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Автор: Поліна Кузенко