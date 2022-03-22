За словами Зеленського, передусім потрібно знайти формат, в якому мати порозуміння в цілому, чи Росія хоче зупинити війну.

Президент Володимир Зеленський вважає, що без його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним неможливо зрозуміти, на що вони готові, щоб зупинити війну.

Про це він заявив в інтерв'ю суспільним мовникам.

За його словами, передусім потрібно знайти формат, в якому мати порозуміння в цілому, чи Росія хоче зупинити війну.

"Бо ми можемо до всього іншого навіть не дійти. Чи вона в принципі хоче і чи вона спроможна це зробити. І якщо ми з вами зрозуміємо, що вона спроможна це зробити, бо у неї будуть проблеми через багато речей... Я вважаю, що до кінця цей момент без моєї зустрічі з президентом РФ в будь-якому форматі ви не зрозумієте реально до кінця, на що вони готові, щоб зупинити війну і на що вони готові, якщо ми не готові на ті чи інші компроміси", - сказав глава держави.

Раніше Зеленський заявив, що компроміси на перемовинах між Україною та Росією буде вирішувати всеукраїнський референдум.

Нагадаємо, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков назвав прогрес на переговорах між Росією і Україною недостатнім.

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